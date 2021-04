Previsioni Meteo, scatta l’allerta: nuova ondata di maltempo tra Giovedì 22 e Sabato 24, allarme grandine al Sud

Dopo una giornata interlocutoria, quella odierna, con ampi spazi soleggiati sui settori peninsulari o comunque con instabilità più circoscritta, essenzialmente sui settori alpini, prealpini, su Ovest Piemonte, sul Ponente Ligure, occasionalmente sulla Toscana e più intensa sulla Sardegna, le previsioni meteo confermano un nuovo e più intenso peggioramento a partire già dalla prossima notte, poi per domani, giovedì e fino a sabato 24. A questo giro non si tratterebbe di un’onda depressionaria particolarmente pronunciata, anzi, il flusso instabile principale rimarrebbe confinato abbastanza lontano dall’Italia. Tuttavia, da una nuova saccatura che si aprirebbe dai settori baltici verso quelli centro-orientali europei, si staccherebbe un flusso secondario, ugualmente instabile, che andrebbe ad affondare proprio sul Mediterraneo centrale, tra la Sardegna, il basso Tirreno e poi il Sud Italia. In seno a questo moderato cavo depressionario, agirebbe anche un nucleo di vorticità positiva in grado di dar vita a un acceso maltempo su molte regioni, ma di più su quelle centro-meridionali peninsulari.

Come già accennato, le previsioni meteo computano un sensibile peggioramento già dalla prossima notte e poi nel corso della giornata di domani, giovedì, in particolare sulle regioni del medio-basso Tirreno, ma diffusamente anche su quelle appenniniche centro-meridionali e sulla Puglia. Sono attesi fenomeni più intensi tra il basso Lazio, la Campania, localmente la Lucania, il Nord della Calabria e il Sud della Puglia. Nubi e piogge ricorrenti, anche con locali rovesci e temporali, sulla Sardegna centro-settentrionale, fenomeni più blandi e irregolari sulle aree adriatiche centrali e sulla Sicilia. Addensamenti con qualche rovescio sparso anche al Nordest, di più sul Friuli-Venezia Giulia e sui settori alpini e prealpini veneti, tempo migliore altrove. Per venerdì, il maltempo andrebbe concentrandosi sulle regioni meridionali, più intenso, con locali temporali anche forti, sulla Lucania, sul basso Tirreno in mare, sul Nord della Sicilia, soprattutto tra il Palermitano e il Trapanese, sul Golfo di Taranto e in Puglia. Possibili piogge sulla Campania centro-meridionale e orientale e attenzione al possibile maltempo forte, specie la sera di venerdì e poi nella notte su sabato, fra la Lucania, il Sudest Salernitano, il Tarantino e l’estremo Nord Cosentino. Possibili accumuli complessivi su queste aree spesso sui 40/50/60 mm, ma punte fino a 80 a 100 mm entro sabato. Per venerdì, qualche pioggia più debole interesserebbe localmente anche il medio Adriatico e la Sardegna, in forma occasionale i rilievi centro-orientali del Nord, il tempo invece migliorerebbe sul resto del paese con maggiore ampio soleggiamento. Per sabato 24, previsioni meteo ancora per addensamenti con piogge e rovesci sull’Appennino meridionale, Calabria, Nord Sicilia, localmente sulla Puglia centrale al mattino, ma anche su queste aree via via in miglioramento in giornata. Tempo asciutto e ampiamente soleggiato altrove. Temperature più o meno stazionarie o con tendenza ad aumento generale, ma di più al Centro Nord, entro sabato.

