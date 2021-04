Previsioni Meteo: nuovo calo delle temperature tra 3 e 6 maggio dopo l’ondata di caldo del weekend

Emerge sempre più dagli ultimi dati modellistici, una previsione meteo verso un calo consistente dei valori termici nella prima parte della prossima settimana. Nella sostanza, la circolazione dominante cambierebbe traiettoria, anziché provenire dai quadranti sud-occidentali o meridionali, si orienterebbe più dai settori Ovest, quindi non più aria nordafricana in direzione dell’Italia, ma aria più mite di matrice oceanica. Il cambiamento di circolazione per qualche giorno, approssimativamente, lo ribadiamo, per la prima parte della prossima settimana, tra lunedì 3 e giovedì 6 maggio, sarà determinato da uno spostamento più a Ovest dei centri di vorticità positiva sul Nord Europa, quindi dal settore Baltico verso il Regno Unito, nonché da un orientamento più meridiano della circolazione, pilotata appunto da un nucleo instabile britannico.

Dunque, correnti per qualche fase anche nordoccidentali senz’altro più fresche ma, stando al quadro instabile ultimo, non particolarmente foriere di precipitazioni. Infatti, la penetrazione di aria più fresca anche nei bassi strati, in qualche modo ridurrebbe il divario termico verticale, con precipitazioni che sarebbero piuttosto fiacche o comunque abbastanza circoscritte sul nostro territorio. Naturalmente più esposti sarebbero i settori più vicini ai centri di vorticità sul Nord Europa, ossia le nostre aree settentrionali, dove per il periodo contemplato le previsioni meteo prospettano un maggiore passaggio di nubi e anche locali addensamenti associati a rovesci sparsi, più probabili sui settori alpini e prealpini, solo occasionalmente sulle aree pianeggianti e anche verso il Nord Appennino. Magari sul finire del periodo in considerazione, verso metà settimana, qualche impulso instabile potrebbe penetrare anche verso il Centro, arrecando locali precipitazioni transitorie sulla Sardegna e su alcune regioni centrali peninsulari, come il Lazio e l’Abruzzo. Fase meno calda, ma persistentemente asciutta sulle aree meridionali. Naturalmente maggiori dettagli sulla tendenza verso un clima più fresco per la prima metà della prossima settimana, seguiranno nei nostri quotidiani aggiornamenti.