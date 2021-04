Previsioni Meteo Toscana: afflusso di aria umida di matrice atlantica, perturbazione in arrivo

Oggi bella giornata primaverile in Toscana, da domani afflusso di aria umida di matrice atlantica, con una perturbazione più strutturata che interesserà la regione tra martedì e mercoledì.

Di seguito le previsioni meteo per la Toscana elaborate dal Lamma (Consorzio tra Regione Toscana e CNR specializzato in meteorologia, climatologia, sistemi informativi geografici e geologia).

Domani parzialmente nuvoloso o nuvoloso per nubi prevalentemente medio-alte a tratti consistenti ed associate a isolate e deboli piogge. Dal pomeriggio tendenza ad aumento della copertura con possibilità di isolate e deboli piogge in estensione dalla costa verso l’interno.

Venti: deboli meridionali, fino a moderati di Scirocco su costa e Arcipelago.

Mari: da poco mossi a mossi.

Temperature: minime in aumento; massime in lieve calo (19-22 gradi in pianura).

Martedì 27 Aprile molto nuvoloso o coperto. In mattinata locali e deboli piogge su zone costiere e settentrionali, con fenomeni in intensificazione nelle ore centrali della giornata quando assumeranno prevalente carattere di rovescio o temporale. Fenomeni in attenuazione in serata.

Venti: deboli-moderati a rotazione ciclonica.

Mari: mossi o molto mossi.

Temperature: minime in ulteriore aumento, massime in diminuzione, non oltre 16-18°C.

Mercoledì 28 molto nuvoloso o coperto con precipitazioni sparse anche a carattere di rovescio e temporale. Fenomeni in esaurimento dal tardo pomeriggio.

Venti: deboli meridionali con temporanei rinforzi.

Mari: mossi.

Temperature: in lieve aumento le minime, massime stazionarie o in lieve calo.

Giovedì 29 nuvoloso o molto nuvoloso con deboli e locali piogge in mattinata, più frequenti nel pomeriggio sul nord della regione dove saranno possibili rovesci e temporali. Attenuazione dei fenomeni in serata.

Venti: moderati meridionali con locali rinforzo sulla costa e Arcipelago.

Mari: mossi.

Temperature: minime quasi stazionarie e massime in lieve aumento.