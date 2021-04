Previsioni Meteo Toscana: piogge sparse e temporali nei prossimi giorni

Il Lamma (Consorzio tra Regione Toscana e CNR specializzato in meteorologia, climatologia, sistemi informativi geografici e geologia) comunica le previsioni meteo per la Toscana i prossimi giorni.

Domani cielo parzialmente nuvoloso o nuvoloso per nubi di tipo medio-alto, più consistenti sulle zone meridionali e orientali della regione.

Venti: tra deboli e moderati da nord-est con forti raffiche.

Mari: poco mossi sotto costa, mossi al largo.

Temperature: minime in locale aumento, massime pressoché stazionarie.

Domenica 18 cielo parzialmente nuvoloso o nuvoloso con possibilità di piogge sparse, più probabili in Appennino (neve oltre 1100-1300 metri) e sulle zone occidentali.

Venti: tra deboli e moderati da NE con rinforzi pomeridiani.

Mari: poco mossi sotto costa, mossi a largo.

Temperature: minime in lieve diminuzione con locali gelate nei fondovalle più interni, massime stazionarie o in lieve calo.

Lunedì 19 in mattinata poco nuvoloso o parzialmente nuvoloso. Nel pomeriggio rovesci o temporali sparsi, in particolare su grossetano e colline pisane.

Venti: deboli da nord-est con rinforzi di Maestrale sulla costa nel pomeriggio.

Mari: fra poco mossi e mossi.

Temperature: pressoché stazionarie.

Martedì 20 sereno o poco nuvoloso in mattinata. Nuvolosità cumuliforme nel pomeriggio sulle zone interne, associata a rovesci e brevi temporali sparsi; sereno o poco nuvoloso sulla costa.

Venti: deboli occidentali, sud-occidentali.

Mari: poco mossi.

Temperature: minime in lieve aumento, massime in lieve aumento.