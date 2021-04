Previsioni Meteo, tutti i dettagli per il weekend di Pasqua: piogge e temporali Sabato, vento e freddo Domenica

Confermata l’interruzione del bel tempo primaverile proprio in corrispondenza delle festività pasquali con l’arrivo di correnti più fredde settentrionali le quali daranno luogo dapprima a piogge e temporali e poi ad un apprezzabile calo termico. Le previsioni meteo computano l’ingresso sul Mediterraneo di un moderato cavo depressionario proveniente dal Nord Europa e in affondo sull’Italia attraverso l’Istria, le regioni dell’ex-Jugoslavia, verso le regioni adriatiche, centrali un po’ tutte, poi verso quelle meridionali. La fase in cui il cavo instabile irromperà sull’Italia, sarà tra il pomeriggio e la sera di sabato quando si attiveranno i fronti più intensi e, quindi, con il maltempo più significativo. Ma ecco le previsioni più in dettaglio per sabato di Vigilia e per Pasqua 2021.

Previsioni meteo per la Vigilia di Pasqua, sabato 3 aprile

In realtà, già dalla mattinata di domani, sabato di Vigilia, prime azioni pre-frontali inizieranno a interessare alcuni settori centro-orientali del Nord, il medio Adriatico, localmente i relativi settori appenninici e anche alcune aree tirreniche centrali, fino alla Sicilia centro-occidentale, apportando addensamenti e primi rovesci sparsi. Tempo ancora buono altrove. Dal pomeriggio e poi ancora nella sera di sabato, l’asse instabile si orienterà verso le regini centro meridionali consentendo l’ingresso dei fronti più perturbate. Le previsioni meteo annunciano maltempo, all’insegna di rovesci e temporali in particolare tra Marche, Umbria, buona parte della Toscana, poi su Abruzzo, Molise, diffusamente sul Lazio, fino al Nord della Puglia e della Campania. Possibili fenomeni pomeridiani anche forti tra Abruzzo, Molise e Foggiano, specie Gargano. Altri rovesci e temporali sparsi sulla Sardegna settentrionale e orientale, locali sull’Appennino, tra Romagna e alta Toscana, sulla Lombardia, sul Piemonte e occasionali sulla Liguria. Nubi e precipitazioni sparse anche al Sud, tuttavia in forma più irregolare e con maggiori schiarite. Meglio sui settori centro-orientali del Nord con più ampio soleggiamento. Nella serata di sabato e verso la notte di Pasqua, maltempo, con piogge e temporali anche forti tra il Lazio, l’Abruzzo, il Molise e il Gargano. Piogge e rovesci diffusi anche sul resto della Puglia, sulla Campania settentrionale e orientale, sul Centro Est della Lucania e altri rovesci sulle Prealpi lombarde, specie alto Comasco, alto Lecchese, e sui settori occidentali piemontesi, con qualche nevicata oltre 1500/1600 m. Calo termico in serata e possibili locali nevicate verso la mezzanotte fino a 1100/1200 m sull’Appennino abruzzese.

Previsioni meteo per Pasqua, domenica 4 aprile

Per la festività di Pasqua 2021, domenica prossima, 4 aprile, l’instabilità dovrebbe via via attenuarsi o comunque circoscriversi ad alcuni settori meridionali, soprattutto tra Calabria e Sicilia, anche sul Sud della Sardegna, e locale addensamenti con residui fenomeni sui settori alpini e prealpini centro-occidentali. Più nello specifico, nella mattinata rovesci più intensi dovrebbe interessare i settori meridionali dell’isola, soprattutto tra il medio Campidano, l’area Sulcis, l’Est Cagliaritano e il Sud Oristanese; qualche rovescio sulla Puglia centrale, sul Nord della Calabria, occasionali sul resto della Sicilia e su Alpi e Prealpi centro-occidentali. Nelle ore pomeridiane e serali di Pasqua, maltempo più intenso sulla Sicilia nordorientale, soprattutto sul Messinese, localmente sul Nord Catanese e rovesci in estensione anche alla Calabria meridionale; ancora rovesci sulla Sardegna meridionale, sul resto della Calabria e occasionali sul Sud Lazio. Meglio su Alpi e Prealpi occidentali, con residui fenomeni su quelle piemontesi. Tempo in prevalenza asciutto e anche ampiamente soleggiato sul resto dei settori, salvo un po’ di nubi irregolari qua e là, ma temperature decisamente più fredde. Infatti, dai settori settentrionali irromperanno venti freddi di Tramontana con crollo termico più sensibile, anche 10°C in meno rispetto al sabato di Vigilia, in particolare sulle regioni adriatiche e appenniniche.

