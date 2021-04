Previsioni Meteo, tutti i dettagli sul maltempo del weekend: piogge, temporali e nevicate di sabato e domenica

La circolazione instabile isolatasi alle quote medi dell’atmosfera in queste ore, nel corso del fine settimana si accentrerà ancora di più sul Mediterraneo, interessando più direttamente diverse nostre regioni. Secondo le ultime previsioni meteo, la collocazione del nocciolo freddo in quota, sarà mediamente sui settori centro-settentrionali del nostro Bacino, con induzione di correnti occidentali più umide e instabili soprattutto verso la Sardegna e i settori centro-meridionali. Sulla parte centro-settentrionale del paese, potrebbero prevalere correnti settentrionali magari anche più fredde, ma più asciutte, quindi con minore instabilità. Ma vediamo il tempo più nello specifico per il corso del prossimo fine settimana.

Previsioni meteo per sabato, 17 aprile

Cieli diffusamente nuvolosi nelle ore mattutine su buona parte dei settori centro-meridionali, anche con diffusa copertura del cielo ma con piogge ancora piuttosto localizzate. In particolare, piogge sparse sono attese sulla Sardegna centro-occidentale, soprattutto tra Oristanese, Medio Campidano e settori meridionali, altre piogge sulla Sicilia orientale, sulla Calabria, specie ionica, occasionali sulla Campania interna e sulla Puglia. Nubi diffuse sul resto del Sud, fino al Centro, soprattutto Lazio, Abruzzo, ma su questi settori centrali scarsi fenomeni o deboli localizzati in Appennino. Tempo asciutto e più ampiamente soleggiato al Nord, sebbene con nubi irregolari qua e là. Per le ore pomeridiane, previsioni meteo all’insegna di una intensificazione di nubi e piogge sulle regioni meridionali, specie sulla Lucania, Avellinese, Salernitano, diffusamente sulla Calabria, anche sulla Puglia centro-meridionale, su centro Est Sicilia e rovesci diffusi anche sulla Sardegna, qui eccetto soltanto i settori nordorientali. Nubi e piogge sparse sul resto delle aree meridionali, tuttavia in forma più irregolare e maggiormente alternata a fasi asciutte. Qualche addensamento con brevi rovesci anche sull’Appennino abruzzese, localmente Est laziale, tempo decisamente più asciutto e soleggiato sul resto del Centro Nord, salvo un po’ di nubi irregolari sui rilievi, soprattutto alpini e prealpini centro-orientali. In serata, ancora rovesci diffusi sulla Sardegna, localmente sulla Lucania, Calabria, più intensi sulla Puglia centro-meridionale, occasionali su Centro Est Sicilia e residui sui rilievi interni tra Lazio e Abruzzo. Meglio altrove.

Previsioni meteo per domenica, 18 aprile

In mattinata, nubi più intense con rovesci più significativi ancora una volta sulla Calabria, localmente sulla Lucania occidentale, sul Sud della Campania, qualche pioggia anche sul Lazio meridionale e altre sull’Ovest Sicilia. Addensamenti e rovesci diffusi sulla Sardegna e qualche addensamento con deboli piogge sul Veneto, sulle pianure emiliane orientali, localmente su Friuli-Venezia Giulia. Tempo asciutto sul resto del paese, anche se con nubi più diffuse ovunque. Nelle ore pomeridiane, rovesci e locali temporali si intensificheranno al Centro Sud, più intensi e ricorrenti sulla Campania, sulla Lucania, sulla Calabria, soprattutto tirrenica e centro-meridionale, sul Nord della Sicilia e su tutta la Sardegna. Piogge diffuse anche in mare sul basso Tirreno e altri rovesci estesi sul Molise, sull’Appennino abruzzese, marchigiano meridionale e sul Sud Lazio. Addensamenti e rovesci su Alpi e Prealpi centro-orientali, con fiocchi fino a 1.100 m, e possibilità di nevicate intorno ai 1.100/1.200 m anche sull’Appennino centrale. Precipitazioni deboli e irregolari possibili anche sui settori alpini e prealpini piemontesi, tempo migliore sul resto del paese. Le temperature sono attese stazionarie, fresche, al più in leggero aumento, specie da domenica, sulle aree meridionali e insulari, ma ancora sotto le medie ovunque.

Per monitorare il maltempo in atto, ecco le migliori pagine del nowcasting: