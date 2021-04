Previsioni meteo: tutto il (mal)tempo di Pasqua e Pasquetta

Dopo l’azione frontale instabile o a localmente anche perturbata attiva essenzialmente nelle prossime ore, quindi nel pomeriggio-sera e fino alle ore notturne, le previsioni meteo annunciano un progressivo miglioramento del tempo su buona parte del paese per la giornata di Pasqua. Il sole conquisterà gran parte delle regioni centro-settentrionali, mentre rimarranno ancora un po’ di nubi al Sud, più intense in particolare tra Calabria e la Sicilia, dove potranno arrivare, soprattutto nelle ore pomeridiane e serali, piogge, rovesci e locali temporali anche di moderata-forte intensità localmente. In particolare, sul Messinese e poi sul Reggino, tra il pomeriggio e la sera del giorno di Pasqua, potranno aversi gli addensamenti più intensi con fenomeni anche di una certa consistenza e accumuli di pioggia fino a 20 mm o oltre, proprio in prossimità dello Stretto.

Un’altra area che, in base alle nostre previsioni meteo, potrebbe presentare una più insistente instabilità per il giorno di Pasqua, è la Sardegna centro-meridionale, con rischio anche qui di addensamenti nuvolosi piuttosto persistenti, associati a rovesci e a qualche temporale, in particolare fra il Sud Oristanese, il medio Campidano e l’area Carbonia-Iglesias. Sul resto del paese, ampio soleggiamento o qualche raro addensamento sul Lazio meridionale. Da segnalare, però, l’intensificazione di venti settentrionali, in particolare sulle regioni adriatiche, appenniniche e sui bacini centro-meridionali e un sensibile calo termico, con valori massimi anche di 10/12°C inferiori rispetto al giorno precedente. Previsioni meteo all’insegna di un tempo decisamente meglio per il giorno di Pasquetta, con sole ancora più diffuso su gran parte della penisola, salvo ultimi addensamenti ancora con locali piogge e rovesci sulla Sicilia, occasionalmente sul Centro Sud della Calabria e sull’estremo Sud della Sardegna. Anche la temperatura per il giorno di Pasquetta e attesa in apprezzabile aumento, con valori più piacevoli e temporaneamente verso le medie del periodo.

