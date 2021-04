Previsioni Meteo Veneto: instabilità fino a giovedì, poi rimonta dell’anticiclone

“Martedì la marginale influenza di correnti cicloniche associate ad una bassa pressione sui Balcani porterà temporanei annuvolamenti e qualche tratto di instabilità. Mercoledì si avvicinerà una saccatura da nord-ovest, che transiterà sulla regione giovedì, e il tempo in queste due giornate sarà ancora variabile, anche instabile a partire dalle ore centrali. Da venerdì rimonta dell’anticiclone in espansione dal Mediterraneo occidentale e tempo stabile con cielo in prevalenza sereno“: queste le previsioni meteo per il Veneto, contenute nel consueto bollettino elaborato dagli esperti Arpav.

In dettaglio:

Oggi tratti di sereno anche ampi, soprattutto in pianura alternati ad annuvolamenti cumuliformi più frequenti e consistenti in montagna. Probabili locali precipitazioni soprattutto sulle zone montane, pedemontane e sulla pianura centro-orientale; fenomeni in genere modesti salvo locali rovesci; limite della neve in rialzo specie sulle Prealpi fino a 1800-1900 m. Temperature diurne prevalentemente in aumento con valori intorno alla media.

Precipitazioni: Fino alla mattina assenti, poi probabilità in aumento fino a medio-alta (50-75%) sulle zone montane e sulla pianura settentrionale e medio-bassa (25-50%) altrove di precipitazioni sparse anche a carattere di rovescio o locale temporale; limite delle nevicate sui 1600-1700 m o un po’ più in basso in caso di rovesci.

Temperature: Minime in aumento, massime stazionarie in pianura, in leggera flessione in montagna.

Venti: In quota deboli occidentali; altrove variabili, con temporanei rinforzi dai settori meridionali in pianura nella seconda parte della giornata, anche moderati/tesi lungo la costa.

Mare: Poco mosso.

Precipitazioni: Fino a metà giornata in prevalenza assenti; dalle ore centrali probabilità medio-bassa (25-50%) sulle zone montane e sulla pianura pianura interna, bassa (5-25%) lungo la costa, di precipitazioni anche a carattere di rovescio o temporale; limite della neve intorno a 2000-2100 m.

Temperature: Minime prevalentemente in aumento; massime in diminuzione in pianura, in aumento in montagna.

Venti: In quota settentrionali, deboli, con moderati rinforzi nel pomeriggio; nelle valli variabili. In pianura dai quadranti orientali deboli, o moderati soprattutto su costa e pianura limitrofa.

Mare: In prevalenza poco mosso.

