Previsioni Meteo Veneto: nuovo cedimento della pressione da sabato

“Nel corso della giornata di mercoledì la depressione proveniente dal nord Europa transiterà verso l’Europa orientale determinando residue condizioni di variabilità con un deciso miglioramento entro sera. In seguito, pressione in aumento, con tempo via via più stabile e temperature massime in progressiva ripresa. Da sabato nuovo cedimento della pressione per l’avvicinamento di una depressione da nord-ovest che porterà dapprima un aumento della nuvolosità e delle precipitazioni domenica, accompagnate da un nuovo modesto calo delle temperature massime“: queste le previsioni meteo per il Veneto, contenute nel consueto bollettino elaborato dagli esperti Arpav.

In dettaglio:

Oggi fino a parte del pomeriggio residue condizioni di variabilità con schiarite, anche ampie in pianura, alternate ad annuvolamenti; possibile qualche locale precipitazione associata. Temperature massime in diminuzione in montagna, stazionarie o in aumento in pianura ma ancora inferiori alla media del periodo. Venti in quota da nord-ovest, tesi, a tratti forti nel pomeriggio; nelle valli variabili, con possibili raffiche di Fohen. In pianura venti variabili deboli/moderati, in prevalenza dai quadranti occidentali salvo temporanei moderati rinforzi da nord nel primo pomeriggio sui settori occidentali.

fino a parte del pomeriggio residue condizioni di variabilità con schiarite, anche ampie in pianura, alternate ad annuvolamenti; possibile qualche locale precipitazione associata. Temperature massime in diminuzione in montagna, stazionarie o in aumento in pianura ma ancora inferiori alla media del periodo. Venti in quota da nord-ovest, tesi, a tratti forti nel pomeriggio; nelle valli variabili, con possibili raffiche di Fohen. In pianura venti variabili deboli/moderati, in prevalenza dai quadranti occidentali salvo temporanei moderati rinforzi da nord nel primo pomeriggio sui settori occidentali. Domani cielo sereno o poco nuvoloso.

Precipitazioni: Assenti.

Temperature: Minime stazionarie o in locale diminuzione, con valori prossimi o inferiori a zero anche in pianura; massime in aumento, localmente anche marcato, con valori più in linea con la media del periodo in pianura.

Venti: In quota dai quadranti occidentali, moderati/tesi fino al pomeriggio, in attenuazione in seguito. Nelle valli variabili. In pianura moderati, in prevalenza occidentali sulle zone interne, sud-orientali lungo la costa.

Mare: Poco mosso o a tratti mosso verso sera.

cielo sereno o poco nuvoloso. Precipitazioni: Assenti. Temperature: Minime stazionarie o in locale diminuzione, con valori prossimi o inferiori a zero anche in pianura; massime in aumento, localmente anche marcato, con valori più in linea con la media del periodo in pianura. Venti: In quota dai quadranti occidentali, moderati/tesi fino al pomeriggio, in attenuazione in seguito. Nelle valli variabili. In pianura moderati, in prevalenza occidentali sulle zone interne, sud-orientali lungo la costa. Mare: Poco mosso o a tratti mosso verso sera. Venerdì 9 cielo sereno o poco nuvoloso salvo sviluppo di modesti annuvolamenti irregolari durante le ore centrali.

Precipitazioni: Assenti.

Temperature: Minime in aumento, massime stazionarie o in ulteriore aumento.

Venti: In pianura fino al mattino deboli/moderati dai quadranti occidentali, dai quadranti orientali sulla costa; nel pomeriggio variabili, salvo temporaneo ingresso e rinforzo dei venti da sud-est sulla costa. In quota moderati dai quadranti occidentali.

Mare: Fino a parte della giornata poco mosso, poi mosso.

cielo sereno o poco nuvoloso salvo sviluppo di modesti annuvolamenti irregolari durante le ore centrali. Precipitazioni: Assenti. Temperature: Minime in aumento, massime stazionarie o in ulteriore aumento. Venti: In pianura fino al mattino deboli/moderati dai quadranti occidentali, dai quadranti orientali sulla costa; nel pomeriggio variabili, salvo temporaneo ingresso e rinforzo dei venti da sud-est sulla costa. In quota moderati dai quadranti occidentali. Mare: Fino a parte della giornata poco mosso, poi mosso. Sabato 10 inizialmente poco nuvoloso in seguito tendenza ad aumento della nuvolosità fino a cielo molto nuvoloso o coperto. Precipitazioni generalmente assenti per buona parte della giornata, dalla sera probabili deboli fenomeni sparsi. Temperature minime in ulteriore aumento, massime in calo, salvo risultare stazionarie sui settori dolomitici. Moderato rinforzo dei venti da sud-est sulla costa in serata. In quota venti da sud-ovest in intensificazione.

inizialmente poco nuvoloso in seguito tendenza ad aumento della nuvolosità fino a cielo molto nuvoloso o coperto. Precipitazioni generalmente assenti per buona parte della giornata, dalla sera probabili deboli fenomeni sparsi. Temperature minime in ulteriore aumento, massime in calo, salvo risultare stazionarie sui settori dolomitici. Moderato rinforzo dei venti da sud-est sulla costa in serata. In quota venti da sud-ovest in intensificazione. Domenica 11 molto nuvoloso o coperto, con precipitazioni diffuse fin dal mattino, in possibili diradamento in tarda serata sulla pianura centro-meridionale. Limite della neve intorno ai 1400/1500 m sulle Dolomiti, 1600/1700 m sulle Prealpi. Temperature minime in ulteriore aumento, massime senza notevoli variazioni. Clima ventoso in pianura per rinforzo dei venti dai quadranti orientali.