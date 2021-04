Previsioni Meteo Veneto: avvicinamento di depressioni da nord-ovest, piogge in arrivo

“Almeno fino a sabato sul Veneto affluirà aria umida nell’ambito di una circolazione in prevalenza ciclonica per l’avvicinamento di depressioni da nord-ovest. Attesa frequente nuvolosità che porterà piogge più probabilmente da giovedì“: queste le previsioni meteo per i prossimi giorni, diffuse nel consueto bollettino di Arpav.

In dettaglio:

Oggi cielo nuvoloso. Precipitazioni in prevalenza assenti, solo localmente brevi piovaschi. Le temperature rispetto a lunedì ed alla media saranno più basse, anche sensibilmente di pomeriggio.

Precipitazioni: Probabilità bassa (5-25%) per piogge locali/brevi su Delta del Po e zone limitrofe nella prima metà di giornata e sui monti dal pomeriggio.

Temperature: Rispetto a martedì sulla pianura saranno senza variazioni di rilievo, sui monti in aumento eccetto diminuzioni notturne nelle valli con differenze anche sensibili; valori notturni nella media, valori diurni sotto la media anche di molto.

Venti: Deboli/moderati; sulla pianura in prevalenza da nord-est, nelle valli con direzione variabile, in alta montagna da nord-ovest.

Mare: Poco mosso.

Precipitazioni: Nella prima metà di giornata sulla pianura assenti, sui monti probabilità medio-bassa (25-50%) per piogge locali sulle Dolomiti e sparse sulle Prealpi al mattino. Nella seconda metà di giornata sulla pianura probabilità medio-alta (50-75%) per piogge da sparse ad estese andando dalla costa alla pedemontana sui monti probabilità alta (75-100%) per piogge estese. Si tratterà di piovaschi, rovesci e temporali.

Temperature: Con andamento irregolare e variazioni anche sensibili rispetto a mercoledì.

Venti: Sulla pianura fino al mattino deboli/moderati con direzione variabile, dal pomeriggio proverranno moderati/tesi da sud-est divenendo deboli/moderati verso la pedemontana. Nelle valli deboli/moderati con direzione variabile. In alta montagna da sud ovest, in rinforzo fino a moderati/tesi dal pomeriggio.

Mare: Da poco mosso a mosso col passar delle ore.

su costa e zone limitrofe alternanza di nuvole e rasserenamenti mentre andando verso le zone pedemontane e montane in prevalenza nuvoloso con maggiore probabilità di piogge. Temperature in aumento. Sabato 1 maggio su costa e zone limitrofe alternanza di nuvole e rasserenamenti mentre andando verso le zone pedemontane e montane in prevalenza nuvoloso con maggiore probabilità di precipitazioni. Temperature in aumento di notte e con andamento irregolare di giorno.