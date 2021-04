Previsioni Meteo Veneto: spazi di sereno e temperature in ripresa

“E’ ancora presente sull’Europa una circolazione ciclonica d’aria fredda, che però è destinata ad affievolirsi; sul Veneto le temperature sono dunque in relativa ripresa, ad inizio periodo con parecchi spazi di sereno e in genere senza precipitazioni, domenica e lunedì con più nubi e una probabilità crescente di alcune precipitazioni che saranno prevalentemente modeste salvo occasionali rovesci; martedì variabilità, con schiarite che torneranno ad aumentare“: sono le previsioni meteo per i prossimi giorni, contenute nel consueto bollettino elaborato dagli esperti Arpav.

In dettaglio:

Oggi cielo da sereno a poco nuvoloso, a parte qualche addensamento soprattutto dal tardo pomeriggio in poi, con probabilità di precipitazioni piuttosto scarsa.

cielo da sereno a poco nuvoloso, a parte qualche addensamento soprattutto dal tardo pomeriggio in poi, con probabilità di precipitazioni piuttosto scarsa. Domani cielo da poco a irregolarmente nuvoloso, con spazi di sereno più ampi fino al mattino e un po’ più copertura dal pomeriggio.

Precipitazioni: Assenti, salvo qualche fenomeno sparso e generalmente modesto a partire da ovest verso sera con probabilità in aumento fino a bassa (5-25%) sulle zone prealpine e pedemontane, nulla o molto bassa (0-5%) altrove; qualche fiocco di neve potrà eventualmente cadere da circa 1000-1300 m.

Temperature: In aumento, salvo locale stazionarietà delle minime sulla pianura centro-meridionale.

Venti: Direzione prevalente dai quadranti nord-orientali; in quota da deboli a moderati, nelle valli deboli, in pianura da moderati a deboli ma con una temporanea fase di ulteriore discreto rinforzo al mattino sulla costa.

Mare: A tratti poco mosso e a tratti mosso.

cielo da poco a irregolarmente nuvoloso, con spazi di sereno più ampi fino al mattino e un po’ più copertura dal pomeriggio. Precipitazioni: Assenti, salvo qualche fenomeno sparso e generalmente modesto a partire da ovest verso sera con probabilità in aumento fino a bassa (5-25%) sulle zone prealpine e pedemontane, nulla o molto bassa (0-5%) altrove; qualche fiocco di neve potrà eventualmente cadere da circa 1000-1300 m. Temperature: In aumento, salvo locale stazionarietà delle minime sulla pianura centro-meridionale. Venti: Direzione prevalente dai quadranti nord-orientali; in quota da deboli a moderati, nelle valli deboli, in pianura da moderati a deboli ma con una temporanea fase di ulteriore discreto rinforzo al mattino sulla costa. Mare: A tratti poco mosso e a tratti mosso. Domenica 18 cielo da nuvoloso a molto nuvoloso, con qualche spazio di sereno più presente nelle prime ore e copertura più estesa in seguito.

Precipitazioni: Probabilità nel complesso medio-bassa (25-50%) per fenomeni locali sulle zone pianeggianti e da locali a sparsi su quelle montane, occasionalmente a carattere di rovescio; limite delle nevicate sui 1000-1300 m.

Temperature: Minime in aumento soprattutto sull’entroterra; le massime subiranno contenute variazioni di carattere locale.

Venti: In quota da deboli a più spesso moderati nord-orientali, altrove deboli con direzione variabile salvo temporanei moderati rinforzi da nord-est sul litorale meridionale.

Mare: Inizialmente da mosso a poco mosso, poi da poco mosso a quasi calmo.

cielo da nuvoloso a molto nuvoloso, con qualche spazio di sereno più presente nelle prime ore e copertura più estesa in seguito. Precipitazioni: Probabilità nel complesso medio-bassa (25-50%) per fenomeni locali sulle zone pianeggianti e da locali a sparsi su quelle montane, occasionalmente a carattere di rovescio; limite delle nevicate sui 1000-1300 m. Temperature: Minime in aumento soprattutto sull’entroterra; le massime subiranno contenute variazioni di carattere locale. Venti: In quota da deboli a più spesso moderati nord-orientali, altrove deboli con direzione variabile salvo temporanei moderati rinforzi da nord-est sul litorale meridionale. Mare: Inizialmente da mosso a poco mosso, poi da poco mosso a quasi calmo. Lunedì 19 molte nubi, pur con alcune schiarite a tratti; specie sulle zone centro-settentrionali, saranno probabili fasi di precipitazioni da locali a sparse, generalmente modeste ma con qualche possibile rovescio; limite delle nevicate in rialzo fino a circa 1500-1800 m specie sulle Prealpi; le temperature minime subiranno in quota un contenuto aumento e altrove contenute variazioni di carattere locale, le massime aumenteranno.

molte nubi, pur con alcune schiarite a tratti; specie sulle zone centro-settentrionali, saranno probabili fasi di precipitazioni da locali a sparse, generalmente modeste ma con qualche possibile rovescio; limite delle nevicate in rialzo fino a circa 1500-1800 m specie sulle Prealpi; le temperature minime subiranno in quota un contenuto aumento e altrove contenute variazioni di carattere locale, le massime aumenteranno. Martedì 20 variabilità, con spazi di sereno alternati ad alcuni addensamenti nuvolosi; parziali riduzioni della visibilità a bassa quota durante le ore più fredde; specie sulle zone centro-settentrionali saranno probabili fasi di precipitazioni sparse, localmente a carattere di rovescio, con limite delle nevicate in lieve rialzo fino a circa 1600-1900 m specie sulle Prealpi; le temperature subiranno contenute variazioni di carattere locale.