Previsioni Meteo Veneto: temperature in calo nel weekend di Pasqua

“Il tempo stabile e ben soleggiato con temperature sopra la norma, che caratterizza l’inizio di questo periodo, lascerà spazio ad una situazione più varia con temperature in calo anche significativo, per il transito dall’Europa nord-orientale nel fine settimana di una saccatura d’aria fredda; potrà verificarsi qualche precipitazione, in particolare nelle ore tra venerdì sera e sabato, nonché lunedì sera“: queste le previsioni meteo per il Veneto, contenute nel bollettino elaborato come di consueto dagli esperti Arpav.

In dettaglio:

Oggi cielo sereno o poco nuvoloso, salvo qualche nube alta in transito, oltre a qualche locale cumulo su rilievi e zone adiacenti durante le ore più calde; temperature ben superiori alla media del periodo.

cielo sereno o poco nuvoloso, salvo qualche nube alta in transito, oltre a qualche locale cumulo su rilievi e zone adiacenti durante le ore più calde; temperature ben superiori alla media del periodo. Domani cielo in prevalenza poco nuvoloso, ma con spazi di sereno più ampi all’inizio della giornata e poi qualche addensamento cumuliforme a partire dalle zone montane e pedemontane.

Precipitazioni: Fino a metà giornata assenti e poi aumento della probabilità fino a medio-bassa (25-50%) sulla parte centro-orientale delle zone prealpine e pianeggianti, nulla o molto bassa (0-5%) su Dolomiti centro-settentrionali e pianura sud-occidentale, bassa (5-25%) altrove; si tratterà di qualche piovasco o locale rovescio, occasionalmente temporalesco, specie nelle ore più calde sulle Prealpi e alla sera sulla pianura.

Temperature: Sulle zone montane, subiranno un moderato calo soprattutto le massime in quota; sulle zone pianeggianti, minime senza notevoli variazioni e massime in contenuta diminuzione.

Venti: In quota, moderati da nord-ovest; altrove prevalentemente deboli con direzione variabile, a parte alcuni moderati rinforzi dai quadranti nord-orientali in pianura dal pomeriggio in poi a partire dalla costa.

Mare: In genere quasi calmo, ma con tendenza serale a divenire poco mosso.

Precipitazioni: Sulle Dolomiti settentrionali, generalmente assenti; per il resto, probabilità sulle Dolomiti meridionali nulla o molto bassa (0-5%), sulle Prealpi da bassa (5-25%) a medio-bassa (25-50%) e in pianura da medio-bassa (25-50%) a bassa (5-25%); si tratterà di fenomeni sparsi, con qualche rovescio e qualche possibile occasionale temporale; limite delle eventuali spruzzate di neve sui 2000 m o anche un po’ più in alto.

Temperature: Diminuiranno, in alcuni casi piuttosto sensibilmente, salvo qualche contenuta controtendenza delle minime in pianura.

Venti: In quota, prevalentemente moderati dai quadranti nord-occidentali; nelle valli, perlopiù deboli con direzione variabile; in pianura, moderati dai quadranti orientali con temporanee attenuazioni.

Mare: Da poco mosso a mosso, con moto ondoso meno significativo a nord.

cielo in prevalenza poco nuvoloso, con ampi spazi di sereno e solo qualche locale modesto addensamento; precipitazioni generalmente assenti, salvo al più occasionali modesti fenomeni nelle primissime ore sulle Prealpi, eventualmente con qualche fiocco di neve da quote dell’ordine dei 1000 m; le temperature diminuiranno, in modo almeno localmente significativo. Lunedì 5 variabilità, con spazi di sereno più ampi nelle prime ore e addensamenti nuvolosi più diffusi a fine giornata; specie verso sera probabili precipitazioni sparse anche a carattere di rovescio o locale temporale, con limite delle nevicate a 700-1000 m o localmente un po’ più basso; le temperature in pianura caleranno riguardo alle minime e aumenteranno riguardo alle massime, in montagna subiranno contenute variazioni di carattere locale.