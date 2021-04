Previsioni Meteo Veneto: temperature minime ancora sotto la media del periodo

“Una saccatura d’aria fredda continua ad interessare l’Europa centrale con tendenza a spostarsi nei prossimi giorni verso l’Europa sud-occidentale per poi posizionarsi sul Mediterraneo centrale. Sul Veneto il tempo nel complesso sarà variabile, con spazi di sereno alternati ad addensamenti nuvolosi e a tratti qualche precipitazione, specie sui rilievi. Le temperature massime saranno in contenuta in ripresa, mentre le minime risulteranno ancora sotto la media del periodo con valori localmente prossimi o inferiori a zero anche in pianura fino a venerdì, in seguito saliranno“: queste le previsioni meteo per i prossimi giorni, contenute nel consueto bollettino elaborato dagli esperti Arpav.

Oggi tempo variabile, con iniziale nuvolosità irregolare, specie a ridosso dei rilievi, con schiarite che diverranno più ampie nel corso del pomeriggio fino a cielo sereno o poco nuvoloso entro sera. Fino a parte del pomeriggio probabilità medio-alta (50-75%) sulle zone montane e pedemontane, bassa (5-25%) in pianura, di precipitazioni locali, perlopiù modeste, salvo qualche possibile rovescio. Entro sera esaurimento dei fenomeni. Limite delle nevicate a 900-1000 m circa. Temperature massime in diminuzione. Venti in pianura in prevalenza dai quadranti orientali da moderati a deboli. In quota moderati dai quadranti settentrionali.

Precipitazioni: Assenti in pianura, sulle Prealpi saranno possibili (probabilità bassa 5-25%) locali precipitazioni, non escluse del tutto anche sulle zone pedemontane. Limite della neve intorno a 1000-1300 m.

Temperature: Minime in pianura stazionarie o in diminuzione, con valori localmente prossimi o di poco inferiori a zero sulle zone interne, in generale diminuzione sulle zone montane. Massime in aumento, anche marcato in pianura.

Venti: In pianura in prevalenza dai quadranti orientali: nell’entroterra da deboli a moderati durante le ore centrali, sulla costa in prevalenza moderati. In quota da deboli a moderati dai quadranti settentrionali.

Mare: Poco mosso.

Precipitazioni: Assenti. Non si esclude qualche locale debole precipitazione a fine giornata a ridosso dei rilievi.

Temperature: In aumento, salvo stazionarietà dei valori massimi in pianura.

Venti: In pianura venti dai quadranti orientali: al mattino moderati nell’entroterra, moderati, a tratti tesi sulla costa, nel corso del pomeriggio attenuazione dei venti, salvo residui rinforzi sulla costa. In quota moderati da nord-est.

Mare: Mosso.

