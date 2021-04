Previsioni Meteo Veneto: tempo perturbato fino a domani, probabili anche rovesci e locali temporali

“Fino a martedì mattina tempo perturbato con precipitazioni estese e persistenti. Fase più intensa tra il pomeriggio-sera di lunedì e le prime ore di martedì quando saranno probabili anche rovesci o locali temporali. Quantitativi in genere consistenti, anche abbondanti su pianura e Prealpi centro-orientali. Limite nevicate inizialmente intorno ai 1600-1900 m in sensibile abbassamento dalla serata di lunedì. Venti inizialmente sostenuti dai quadranti meridionali; dalla sera in rotazione da quelli settentrionali, a tratti forti sulle dorsali prealpine, sulla pedemontana occidentale, sulla costa, specie quella centro-meridionale e sulla pianura limitrofa“: questo l’avviso meteo diffuso dagli esperti Arpav per le prossime ore.

Per quanto riguarda l’evoluzione generale, l’Agenzia segnala: “Il transito da nord-ovest di una profonda saccatura d’aria fredda porta in queste ore sul Veneto molte nubi e precipitazioni, poi la pressione al suolo aumenterà ma in quota la circolazione rimarrà ciclonica, lasciando un po’ di variabilità con alternanza tra spazi di sereno e addensamenti nuvolosi associati a qualche possibile modesta precipitazione; calo termico specie nella notte tra martedì e mercoledì, poi clima fresco ma con temperature massime un po’ in ripresa“.

In dettaglio:

Oggi cielo coperto; precipitazioni diffuse, almeno localmente abbondanti, con dei rovesci; limite delle nevicate dapprima a 1700-2000 m sulle Prealpi e 1500-1800 m sulle Dolomiti, poi in abbassamento fino a 1000-1300 m sulle Prealpi e 800-1100 m sulle Dolomiti; rinforzo di vento dai quadranti orientali sulle zone pianeggianti, specie su quelle costiere nelle ultime ore per Bora dopo un iniziale discreto Scirocco; probabili alcuni rinforzi di vento anche in quota, ove ruoterà dai quadranti meridionali a quelli settentrionali, con possibili raffiche nelle valli e sulla fascia pedemontana.

Precipitazioni: Probabilità in calo da ovest, da alta (75-100%) nelle prime ore a nulla o molto bassa (0-5%) di sera; si tratterà di fenomeni da diffusi e moderati a sparsi e deboli, salvo occasionali rovesci; limite delle nevicate sui 700-1000 m.

Temperature: In calo anche sensibile, raggiunte in gran parte dei casi a tarda sera.

Venti: In quota proverranno sempre più dai quadranti settentrionali a partire dalle Dolomiti, con intensità da moderata a tesa, anche forte localmente dal pomeriggio; nelle valli generalmente deboli di direzione variabile, ma con possibili episodi di Foehn; in pianura nella prima parte della giornata proverranno perlopiù da nord-est con intensità da moderata o localmente tesa a debole sulle zone interne e da tesa o localmente forte a moderata su quelle costiere, poi diverranno deboli od al più occasionalmente moderati, in prevalenza dai quadranti occidentali.

Mare: All’inizio molto mosso, poi da mosso a poco mosso.

Precipitazioni: Assenti, salvo una probabilità da nulla o molto bassa (0-5%) a bassa (5-25%) dal pomeriggio di locali modesti fenomeni sulle zone montane, eventualmente nevosi da circa 900-1200 m.

Temperature: Minime in calo, massime in aumento.

Venti: In quota da moderati a deboli, dai quadranti settentrionali; altrove direzione variabile, con intensità debole o a tratti localmente moderata in pianura.

Mare: Da poco mosso a quasi calmo.

