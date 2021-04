Previsioni Meteo Veneto: tempo stabile fino a domani, da sabato nuovo cedimento della pressione

“Un promontorio anticiclonico interesserà il Mediterraneo fino a venerdì determinando tempo stabile sulla regione con temperature in rialzo. Da sabato nuovo cedimento della pressione per l’avvicinamento di una depressione da nord-ovest che porterà dapprima un aumento della nuvolosità e probabili prime precipitazioni sparse verso sera. Da domenica deciso peggioramento per il passaggio della saccatura che determinerà condizioni di tempo perturbato, cielo molto nuvoloso/coperto e precipitazioni frequenti e diffuse, più consistenti lunedì. Nuovo calo delle temperature massime mentre le minime saranno in progressivo aumento“: queste le previsioni meteo per il Veneto, contenute nel consueto bollettino elaborato dagli esperti Arpav.

Oggi cielo in prevalenza sereno con aria tersa ed ottima visibilità. Temperature massime in aumento, localmente anche marcato, con valori più in linea con la media del periodo in pianura. Venti in quota dai quadranti occidentali da moderati/tesi a deboli/moderati; nelle valli variabili. In pianura venti moderati, in prevalenza occidentali sulle zone interne, sud-orientali lungo la costa.

Precipitazioni: Assenti.

Temperature: Minime in aumento anche marcato, massime stazionarie o in ulteriore aumento.

Venti: In pianura fino al mattino deboli/moderati dai quadranti occidentali, dai quadranti orientali sulla costa; nel pomeriggio variabili, salvo temporaneo ingresso e rinforzo dei venti da sud-est sulla costa. In quota moderati dai quadranti occidentali.

Mare: Fino a parte della giornata poco mosso, poi mosso.

Precipitazioni: Nel corso del pomeriggio a partire da ovest, aumento della probabilità fino a medio-alta (50-75%) di deboli precipitazioni da sparse a diffuse entro fine giornata. Limite della neve intorno ai 1400/1500m.

Temperature: Minime in ulteriore aumento, massime senza notevoli variazioni o in locale diminuzione.

Venti: In pianura deboli variabili, nel corso del pomeriggio venti deboli/moderati, a tratti tesi sulla costa, dai quadranti orientali. In quota deboli/moderati da sud-ovest al mattino, in successivo rinforzo fino a tesi sulle cime più alte.

Mare: In prevalenza mosso.

