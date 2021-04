Previsioni Meteo Veneto: weekend con stabilità e temperature in aumento, da lunedì nuovo cedimento della pressione

“Dopo la variabilità dei giorni scorsi la pressione tenderà ad aumentare portando tempo in prevalenza stabile sulla regione con temperature massime in progressivo aumento. Da lunedì cedimento della pressione per l’approfondimento di una saccatura sull’Europa nord-orientale che determinerà un aumento della nuvolosità, precipitazioni, anche diffuse martedì, e un brusco calo delle temperature massime che si porteranno su valori inferiori alla media del periodo. Rinforzo della ventilazione dai quadranti orientali in pianura“: queste le previsioni meteo per il Veneto, contenute nel consueto bollettino elaborato dagli esperti Arpav.

Oggi tempo stabile con cielo sereno o al più poco nuvoloso per sviluppo di modesti cumuli su zone montane e interne della pianura con possibili locali precipitazioni associate, specie a ridosso dei rilievi. Temperature massime in aumento. Venti in pianura dai quadranti orientali deboli, a tratti moderati.

Precipitazioni: Assenti.

Temperature: Minime in pianura in calo o localmente stazionarie, sulle zone montane senza notevoli variazioni; massime in generale aumento.

Venti: In pianura deboli variabili, a regime di brezza sulla costa. In quota deboli, a tratti moderati, da nord-ovest.

Mare: Quasi calmo.

Precipitazioni: Generalmente assenti.

Temperature: Minime in pianura senza variazioni di rilievo, in aumento in montagna; massime in ulteriore aumento, con valori che si porteranno un po’ sopra la media del periodo.

Venti: In pianura fino a parte del pomeriggio deboli variabili, a regime di brezza sulla costa, in seguito tendenza a moderato rinforzo dai quadranti orientali. In quota deboli da nord-ovest.

Mare: Calmo.

condizioni di tempo in peggioramento con cielo in prevalenza nuvoloso o molto nuvoloso. Probabili precipitazioni già a partire dal mattino sulle zone montane in parziale estensione a quelle pedemontane (probabilità medio-alta 50-75%), limite della neve da 1700/1800m a 1500/1600m in serata; in pianura possibili fenomeni locali a partire dalla tarda mattinata. Temperature minime in aumento, massime in sensibile calo con valori sotto la media del periodo. Clima ventoso in pianura per rinforzo dei venti dai quadranti orientali. Martedì 27 cielo molto nuvoloso o coperto con precipitazioni diffuse, anche di moderata intensità, in diradamento a fine giornata; limite della neve intorno ai 1300/1500 m, localmente anche a quote più basse nelle valli dolomitiche più chiuse. Temperature in generale diminuzione. Venti in pianura dai quadranti orientali moderati, a tratti tesi nell’entroterra, in prevalenza tesi sulla costa.