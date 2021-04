Previsioni Meteo, nel weekend del 25 aprile migliora ovunque: sole prevalente e finalmente più caldo

Finalmente prospettive più primaverili verso il fine settimana. Le previsioni meteo, però, computano un’atmosfera ancora piuttosto perturbata fino alle soglie del weekend, per l’azione di un ennesimo cavo depressionaria Nord Atlantico, con piogge, anzi, in intensificazione da metà settimana e ancora diffuse tra venerdì e sabato mattina. Proprio con l’avvento del weekend, invece, il flusso instabile scandinavo arretrerebbe verso i settori a esso più consueti, a causa dell’incidere dai quadranti sud-occidentali meridionali del fronte stabilizzante subtropicale, il quale conquisterebbe progressivamente terreno verso il Mediterraneo centrale nel fine settimana. Marco più in dettaglio l’evoluzione per il prossimo weekend.

Le Previsioni meteo per sabato 24 aprile 2021

Sin dalle prime battute del fine settimana, tutto il Centro Nord potrebbe essere conquistato dall’alta pressione in avanzamento dai settori sud-occidentali del bacino, con bel tempo e sole prevalenti. Una residua, moderata circolazione ancora debolmente instabile settentrionale, potrebbe indugiare sulle regioni del basso Adriatico e meridionali, specie appenniniche, dove apporterebbe una maggiore nuvolosità, talora anche con addensamenti e qualche residuo rovescio, maggiormente possibile sui rilievi lucani, su quelli calabresi, occasionalmente sul Nordest della Sicilia. Sarebbero, comunque, fenomeni deboli e molto localizzati, al più presenti nelle ore mattutine, poi in cessazione. Nubi irregolari potrebbero interessare anche i rilievi appenninici centrali e alpini, ma qui senza altre conseguenze. Sotto l’aspetto termico, si concretizzerebbe un primo, apprezzabile aumento dei valori, con punte fino a +22/+23°C sulle pianure centro-settentrionali.

Le Previsioni meteo per domenica 25 aprile 2021

Svolta più significativa e più generale verso il bel tempo nella giornata di domenica 25, festività della liberazione. L’alta pressione, da Ovest e da Sud, avanzerebbe in maniera più decisa su tutto lo stivale, arrecando una bella giornata tipicamente primaverile un po’ ovunque. I cieli si presenterebbero generalmente sereni o al più poco nuvolosi, per qualche nube medio-alta sparsa qua e là. Semmai, andrebbero computate un po’ più di nubi pomeridiane, di tipo convettivo, soprattutto sui settori alpini estremi orientali ed estremi occidentali, con la possibilità di qualche breve rovescio sparso. Diffusa parziale nuvolosità sul resto delle Alpi e localmente anche sui rilievi appenninici, ma senza fenomeni associati. Da evidenziare un più sensibile aumento delle temperature in linea generale su tutto il paese, ma più accentuato al Centro Nord, con valori che tornerebbero diffusamente in media o localmente anche un po’ oltre. Rispetto ai valori attuali sono attesi fino a 6/7°C in più con massime che potrebbero raggiungere diffusamente i +25+26°C sulle aree pianeggianti centro-settentrionali con clima, quindi, decisamente primaverile. Aumento un po’ più contenuto sulle regioni meridionali, ma anche qui con valori che tornerebbero in media.

