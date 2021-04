Meteo, rara nevicata d’aprile imbianca Toronto: -1°C in città dopo i +20°C di qualche giorno fa [FOTO e VIDEO]

La città di Toronto, capitale dell’Ontario, in Canada, si è svegliata sotto una rara neve d’aprile oggi. Il freddo è tornato dopo qualche settimana all’insegna di condizioni meteo soleggiate e primaverili che avevano permesso ai residenti di trascorrere un po’ di tempo all’aria aperta nei parchi.

Stamattina è stata registrata una temperatura minima di -1°C, mentre la temperatura percepita è stata di -6°C, dopo i +20°C di qualche giorno fa. E la neve ha raggiunto accumuli discreti in città (vedi foto della gallery scorrevole in alto). È in vigore un’allerta meteo per condizioni avverse sull’area. Le condizioni di guida sulle strade sono giudicate pericolose. L’Ontario Provincial Police ha già risposto a decine di incidenti sulle strade.

Tra le temperature minime più rilevanti registrate oggi in Ontario, segnaliamo anche: -3°C a Ottawa, London, -1°C a Hamilton, Windsor.