Recovery: Draghi stringe su Pnrr, domani mattina punto con ministri**

Roma, 21 apr. (Adnkronos) – Battute finali e ultime limature sul Pnrr, con il premier Mario Draghi che accelera in vista della scadenza del 31 aprile. Salvo cambi di programma dell’ultimo minuto, domani mattina alle 10, a quanto apprende l’Adnkronos, il presidente del Consiglio farà un punto con i ministri più coinvolti nella stesura del Piano, tra questi Daniele Franco, Vittorio Colao, Roberto Cingolani, Enrico Giovannini. Il Cdm per il disco verde al Pnrr si terrà con molte probabilità nella giornata di venerdì. Dunque lunedì e martedì della prossima settimana l’appuntamento alle Camere per illustrare il piano prima dell’invio a Bruxelles.