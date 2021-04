Roma, 24 apr. (Adnkronos) – “Soddisfazione del M5S per il superbonus edilizio, che avrà copertura fino al 2023. Il Pnrr segna un passaggio storico, senza transazione ecologica e digitale non avremmo mai tutte queste risorse, come spiegato dallo stesso premier nel corso del Cdm”. Lo dicono fonti M5S al termine del Cdm sul Recovery plan.