Roma, 24 apr. (Adnkronos) – ‘Prendere un impegno sulla proroga è importante non per un capriccio del Movimento 5 Stelle, ma perché bisogna dare certezze a imprese e cittadini su una misura ampiamente richiesta e che è un motore per la transizione ecologica”. Così il capodelegazione del M5S al governo, Stefano Patuanelli, in Cdm prima di incassare l’impegno del ministro Daniele Franco all’inserimento delle coperture per il 2023 in manovra.