Recovery: Pd, ‘a Draghi su Pnrr chiesta attenzione particolare a giovani, donne e sud’

Roma, 16 apr. (Adnkronos) – “Abbiamo parlato di quelle che sono per noi le priorità del Pnrr e di quelle che sono le nostre richieste per quello che riguarda il prossimo decreto che per noi deve essere un decreto imprese, lavoro e professioni”. Lo dice la capogruppo al Senato, Simona Malpezzi, al termine dell’incontro con Mario Draghi con la delegazione Pd con il segretario Enrico Letta.

“Per il Pnrr abbiamo chiesto una sguardo particolare, quasi di condizionalità, per donne e giovani” che sono “una delle categorie che sofferto di più durante la pandemia. E’ aumentato il numero dei giovani che non cercano neanche più il lavoro”. Un’attenzione particolare che per il Pd deve tradursi in progetti mirati: “la maggior parte dei progetti deve avere una ricaduta proprio in questa direzione. E poi attenzione “al Sud perchè il Sud deve ripartire”.