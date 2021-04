Roma, 26 apr. (Adnkronos) – “Nel PNRR presentato da Draghi c’è la nostra battaglia in Europa, molto del nostro lavoro e un pezzo dell’identità del Pd. Inclusione sociale e transizione ecologica e digitale come grande occasione per creare lavoro per giovani, donne e Sud. La sfida ora è attuarlo”. Lo scrive su twitter il vicesegretario del Pd, Peppe Provenzano.