Roma, 24 apr (Adnkronos) – “Ore decisive per il #RecoveryPlan. Non ci può essere vera ripresa senza buona occupazione. Bisogna spingere affinchè nella versione finale sia prevista la clausola per favorire il #lavoro dei giovani e delle donne, e dunque al #Sud, come condizione di accesso ai benefici del #PNNR”. Lo scrive su Twitter il vice segretario del Pd Peppe Provenzano.