Recovery: Tajani, ‘chiude stagione rigore, ora solidarietà Ue’

Roma, 26 apr. (Adnkronos) – “Il Recovery rappresenta una vittoria di chi dal 2008 chiedeva che non ci fosse solo l’Ue del rigore. Il messaggio del Recovery è chiaro: si è chiusa stagione di rigore, si è aperta quella della solidarietà”. Lo dice Antonio Tajani di Fi all’iniziativa ‘L’interesse nazionale in una prospettiva europea. Il futuro dell’Europa e il ruolo dell’Italia’.

E sull’interesse nazionale, sottolinea Tajani, “significa essere protagonisti su alcuni grandi temi, come quello dell’immigrazione, i rapporti con Africa, la politica estera mediterranea” e “ha fatto bene Draghi a puntare i piedi con Von der Leyen” sul Pnrr, “lo condivido appieno”.