Recovery: Tinagli, ‘opportunità straordinaria per ridisegnare Paese’

Roma, 28 apr. (Adnkronos) – ‘Avremo tanta nuova benzina da mettere nel sistema ma abbiamo anche bisogno di dare un’aggiustatina al motore”. Così l’europarlamentare e vicesegretaria del Partito Democratico, Irene Tinagli, ha commentato ai microfoni di Radio Immagina il Pnrr presentato da Draghi.

‘Siamo molto soddisfatti perché ci sono investimenti non solo sulle infrastrutture fisiche e immateriali – ha spiegato Tinagli – ma anche per quelle sociali, punto sul quale il Pd si era fortemente speso”. La vicesegretaria del Pd ha poi espresso la propria soddisfazione per l’approvazione della clausola per l’occupazione femminile e dei giovani proposta dal Partito Democratico: ‘Non è una misura settoriale ma trasversale ‘ ha detto Tinagli ‘ ci saranno molti soldi da investire e verranno creati migliaia di posti di lavoro, è una vera e propria rivoluzione perché significa creare uno spazio di inclusione per giovani e donne”.

Sul ruolo dell’Italia in Europa Tinagli ha poi aggiunto: ‘Abbiamo sconfitto i pregiudizi ma dobbiamo dimostrare ciò di cui è capace il nostro Paese, ho molta fiducia che sapremo lavorare bene perché un’Italia forte significa anche un’Europa più forte”.