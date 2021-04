Regioni Covid-free? “L’esperimento della Sardegna ci deve far riflettere molto”

Francesco Emilio Borrelli, consigliere di Europa verde in Regione Campania, è intervenuto ai microfoni della trasmissione “L’Italia s’è desta”, condotta dal direttore Gianluca Fabi, Matteo Torrioli e Daniel Moretti su Radio Cusano Campus.

Sulla scelta del presidente della Campania De Luca di dare priorità alle vaccinazioni per i lavoratori del turismo, Borrelli ha affermato: “Non sposo al 100% quello che ha detto De Luca all’inizio, anche se ieri ha aggiustato il tiro nell’intervista a Porta a Porta. Lui ha sempre lamentato il fatto che la Campania avesse meno vaccini rispetto alle altre grandi Regioni, infatti abbiamo 250mila vaccini in meno rispetto a quanti ne dovremmo avere considerando il numero di abitanti. Sembra poi che il vaccino Astrazeneca venga mandato prevalentemente in Campania“.

In riferimento alle Regioni Covid-free, Borrelli ha spiegato: “L’esperimento della Sardegna ci deve far riflettere molto. Era diventata zona bianca, adesso è in zona rossa. Significa che questo virus ha una capacità di diffusione impressionante”.