Ambiente: le piante svolgono un ruolo di primo piano nel far circolare il mercurio tossico nell’ambiente

I ricercatori che si occupano dello studio del gas mercurio nell’atmosfera con l’obiettivo di ridurre l’inquinante in tutto il mondo, sono giunti alla conclusione che una grande quantità dell’elemento tossico viene assorbito dalle piante, portandolo a depositarsi nel suolo.

Centinaia di tonnellate di mercurio ogni anno vengono emesse nell’atmosfera sotto forma di gas bruciando carbone, miniere e altri processi industriali e naturali. Queste emissioni vengono assorbite dalle piante in un processo simile a quello attraverso il quale assorbono l’anidride carbonica. Quando le piante perdono foglie o muoiono, il mercurio viene trasferito al suolo dove grandi quantità si fanno strada anche nei bacini idrografici, minacciando la fauna selvatica e le persone che mangiano pesce contaminato.

L’esposizione ad alti livelli di mercurio per lunghi periodi può portare a problemi neurologici e cardiovascolari negli esseri umani, secondo Daniel Obrist di UMass Lowell, professore e presidente del Dipartimento di scienze ambientali, terrestri e atmosferiche, che guida il gruppo di ricerca.

Obrist è un esperto del ciclo del mercurio nell’ambiente. Nel suo ultimo progetto, lui e Jun Zhou, ricercatore associato di UMass Lowell, hanno raccolto più di 200 studi pubblicati con dati sui livelli di mercurio nella vegetazione da più di 400 località in tutto il mondo. Nel valutare questi dati, hanno determinato che circa l’88% del mercurio trovato nelle piante proviene dalle foglie delle piante che assorbono mercurio gassoso dall’atmosfera. A livello globale, secondo Zhou, la vegetazione può assorbire più di 1.300 tonnellate di mercurio all’anno, rappresentando dal 60 al 90 per cento di esso depositato sulla terra.

I risultati del team sono stati pubblicati questo mese sulla rivista accademica Nature Reviews – Earth & Environment. Secondo i ricercatori, lo studio rappresenta la più ampia revisione completa dell’assorbimento del mercurio nella vegetazione e del suo impatto sul ciclo del mercurio in tutto il mondo.

“Quando cammino fuori qui nel New England, rimango sempre sbalordito dal verde delle nostre foreste, praterie e paludi salmastre. Uno degli obiettivi della mia ricerca è determinare la forza con cui la vegetazione controlla il ciclo degli elementi, alcuni dei quali possono essere inquinanti tossici. – così possiamo mitigare meglio gli effetti dannosi “, ha detto Obrist.

Il lavoro spinge gli scienziati verso una maggiore comprensione di come funziona il ciclo del mercurio, secondo Zhou.

“I ricercatori hanno lavorato sul ruolo che la vegetazione gioca sul ciclo del mercurio da oltre 30 anni, ma la piena portata di questi impatti non è ancora pienamente realizzata. Era opportuno scrivere questa recensione completa e comunicare ai colleghi e al pubblico su lo stato attuale delle conoscenze in questo settore”, ha detto Zhou.

Altri contributori allo studio includono scienziati della Divisione di ricerca sulla qualità dell’aria in Canada per l’ambiente e i cambiamenti climatici in Quebec e l’Università di Basilea in Svizzera. Il supporto per la ricerca è stato fornito dalla US National Science Foundation e dalla Swiss National Science Foundation.

In un progetto separato ma correlato guidato da Obrist, i ricercatori continuano a misurare come la vegetazione influisce sul ciclo del mercurio nelle foreste del New England, concentrandosi su quelle del Maine e del Massachusetts. Il team di Obrist sta utilizzando una varietà di strumenti e sensori per misurare l’assorbimento di mercurio nell’atmosfera da parte delle foreste a varie altezze da sopra la chioma degli alberi fino vicino al suolo della foresta, consentendo il monitoraggio quotidiano di come la deposizione di mercurio può essere diversa in ogni foresta e può cambiare con le stagioni.