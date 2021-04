Rischio nuovo crollo alla Scala dei Turchi, l’allarme di Mareamico: “Anche il belvedere sta per venire giù” [FOTO e VIDEO]

La Scala dei Turchi “è un monumento naturale bellissimo, ma molto fragile. Dopo la frana della scorsa settimana altre zone della stessa falesia rischiano di crollare in mare“: a lanciare l’allarme è l’associazione ambientalista Mareamico Agrigento, che, per mezzo di un sorvolo della zona con un drone, “ha scoperto che anche il belvedere sta per venire giù. Lungo la falesia si nota pure un’ampia fessura nel terreno che annuncia l’imminente crollo, ancora in piedi grazie alla vegetazione“.

“Gli Organi preposti alla tutela ed al controllo del territorio sono invitati di verificare la stabilità di queste aree, per accertarne la sicurezza,” conclude Mareamico.