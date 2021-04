Si risveglia il vulcano Piton de la Fournaise: le FOTO della prima eruzione dell’anno

Il vulcano Piton de la Fournaise, sull’isola di La Réunion (dipartimento d’oltremare francese nell’arcipelago delle isole Mascarene), ha eruttato venerdì per la prima volta nel 2021: è stata registrata attività sismica dall’Osservatorio Vulcanologico, accompagnata da una rapida deformazione, un segnale che il magma stava per raggiungere la superficie.

L’eruzione è iniziata da una nuova fessura sul fianco meridionale del cono centrale Dolomieu a circa 1 km dalla parete meridionale della depressione sommitale o Enclos.

Sebbene l’inizio dell’emissione di lava non sia stato osservato direttamente a causa delle avverse condizioni meteo, il tipico segnale sismico che accompagna sempre le eruzioni del Piton de la Fournaise, noto come tremore vulcanico continuo, è stato sufficiente per l’Osservatorio per annunciare la prima (attesa) eruzione di quest’anno. Le immagini successive della webcam hanno confermato la presenza di una nuova fessura eruttiva che alimentava fontane e colate laviche nel settore meridionale della depressione sommitale (Enclos).

Prima dell’eruzione sono stati misurati più di 700 terremoti vulcanici superficiali: in sostanza, il magma si stava sollevando sotto la superficie e mentre seguiva il suo percorso, è passato attraverso le rocce generando i terremoti. Gli strumenti dell’Osservatorio hanno rilevato una rapida deformazione del suolo (inflazione) causata dalla pressione e dall’espansione del sottosuolo, segnale anche che il magma aveva lasciato un serbatoio più profondo e si stava diffondendo verso la superficie.

Il Piton de la Fournaise, che culmina a 2632 m d’altitudine, è un vulcano a scudo, ed è uno dei più attivi del pianeta: in media genera un’eruzione ogni 9 mesi.