Roma: Renzi, ‘su dirigente Miur gogna mediatica, non è da Paese civile’

Roma, 17 apr. (Adnkronos) – “Una brillante dirigente dello Stato ha cercato di suicidarsi, dopo le anticipazioni casualmente pubblicate da un quotidiano su una indagine che la riguardava. Non mi interessa il merito della questione su cui dovranno decidere i giudici (suona peraltro strano che si parli di una presunta corruzione per 600mila “¬, a fronte di presunti favori per meno di 80mila “¬: sarebbe, nel caso, la corruzione più assurda del mondo). Quello che è certo è che quella dirigente è una delle più stimate e appassionate dirigenti della Pubblica Istruzione e che non tutti riescono a vivere l’attacco mediatico con tranquillità perché non è facile mantenere la calma quando ti senti schiacciato”. Lo scrive Matteo Renzi su Fb.

“Un Paese civile oggi si farebbe delle domande: come si può permettere che la gogna mediatica stritoli la vita delle persone, indipendentemente dall’accertamento della verità che come sappiamo è sempre lungo e complicato? Non ho letto nessuna riflessione su questo tema, in questi giorni, e me ne dolgo. Da parte mia, una preghiera e un pensiero costante per questa giovane dirigente e per la sua famiglia, a cominciare dalla sua mamma, insieme a tutti quelli che stanno facendo il tifo perché si salvi”.