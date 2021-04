Mosca, 21 apr. (Adnkronos) – La polizia russa ha fatto irruzione negli uffici di San Pietroburgo dell’oppositore del Cremlino Alexei Navalny e ha arrestato la sua alleata Lyubov Sobol, giurista della Fondazione anti corruzione, e la portavoce Kira Yarmish. Lo rende noto l’osservatore indipendente Ovd-Info, spiegando che la polizia ha condotto raid in varie località della Russia ed effettuato diversi arresti prima delle manifestazioni pro Navalny in programma per oggi.