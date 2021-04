Sanità: Cordone nuovo dg Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano

Milano, 15 apr. (Adnkronos) – Angelo Cordone è il nuovo direttore generale dell’Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano. “Sono profondamente onorato per questa nuova opportunità professionale”, afferma Cordone, che ringrazia il presidente della Lombardia Attilio Fontana, l’assessore al Welfare Letizia Moratti e tutta la giunta.

“Chi arriverà dopo di me troverà un’azienda sana, ricca di straordinarie professionalità che in questi anni sono cresciute in un azienda che ha saputo creare un forte legame con il territorio. Una bellissima realtà sanitaria che mi ha regalato soddisfazioni importanti come medico e come manager”, afferma Cordone.

L’Asst, dice, ha “un grande potenziale che sicuramente avrà modo di consolidare nel tempo. Sono pronto a questa nuova stimolante sfida in un Istituto che è una eccellenza non solo italiana ma internazionale nel campo delle neuroscienze con professionisti di altissimo livello. Realtà che ho avuto modo di conoscere e apprezzare negli anni trascorsi al suo interno come direttore sanitario”, conclude.