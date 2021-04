La cancelliera tedesca Angela Merkel è stata vaccinata oggi contro SARS-CoV-2. Secondo i media tedeschi ha ricevuto la prima dose del siero AstraZeneca. La 66enne è stata vaccinata all’ex aeroporto di Berlino, Tempelhof, che somministra vaccini AstraZeneca, disponibili in Germania solo per gli over 60, riporta Die Welt.