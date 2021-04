SARS-CoV-2: dopo 3 settimane in zona rossa la Sardegna torna arancione

Dopo tre settimane in zona rossa la Sardegna diventa arancione: è quanto ha comunicato il Ministro della Salute Roberto Speranza all’assessore regionale della Sanità Mario Nieddu.

Si tratta di un passaggio determinato anche dall’indice Rt che si attesta a 0.81, un dato quasi dimezzato rispetto all’1,54 che ne aveva costretto il passaggio alla zona rossa. In diminuzione del 21,8%, inoltre i casi per 100mila abitanti. In miglioramento anche i dati della pressione sulle strutture ospedaliere con un calo del 23% in area medica e del 21% per l’intensiva, entrambe al di sotto della soglia limite.