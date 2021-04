SARS-CoV-2, Gelmini annuncia: “Riaperture da maggio, qualcosa anche dal 20 aprile”

“Delle riaperture da maggio ci saranno, forse qualcosa anche dal 20 aprile“: lo ha annunciato il Ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie Mariastella Gelmini, intervenendo via web agli Stati Generali del settore matrimoni ed eventi.

Il Ministro ha spiegato che si dovrà trattare di eventi organizzati con cambiamenti rispetto al passato in ossequio alle norme di sicurezza anticovid.