SARS-CoV-2, indice Rt abbondantemente sotto 1 in Liguria: zona gialla dal 26 aprile

Da lunedi’ 26 aprile, la Liguria tornera’ in zona gialla relativa al rischio SARS-CoV-2. La conferma arriva dal presidente Giovanni Toti nel punto stampa sulla pandemia. “La zona gialla sara’ confermata domani dall’ultimo report del Cts – spiega – che e’ stato discusso oggi da Alisa con il Ministero della Salute. La Liguria si conferma in zona gialla con un indice Rt abbondantemente sotto 1 e parametri di rischio da zona gialla. In base al nuovo decreto legge di cui non conosciamo ancora il testo – ha concluso – la Liguria dal 26 aprile potra’ riaprire“.