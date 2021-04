SARS-CoV-2, prove di ritorno alla normalità nel Regno Unito: festa con 3mila persone senza distanziamento e mascherine [VIDEO]

Il Regno Unito ogni ha registrato solo 2.381 nuovi casi di Covid-19 e 15 morti. Il Paese sta gradualmente rallentando le restrizioni legate alla pandemia da SARS-CoV-2 e allo stesso tempo, sta conducendo dei test, voluti dal governo, per valutare la possibilità di tornare ad organizzare eventi con migliaia di persone, qualcosa che la pandemia ci ha tolto ormai da oltre un anno.

Per esempio, in queste sere, a Liverpool ci saranno diversi eventi in cui le persone potranno riunirsi, senza dover rispettare le regole di distanziamento o indossare la mascherina. Stasera la compagnia di eventi “Circus’ The First Event” ha organizzato una grande festa in un capannone. Per la prima volta da oltre un anno, si sono riunite circa 3.000 persone (vedi video in fondo all’articolo). Unico requisito per accedere alla festa è essere in possesso di un test negativo al Covid-19.

L’evento, monitorato attentamente dalle autorità sanitarie, viene visto come un importante banco di prova per testare la sostenibilita’ dell’industria dell’organizzazione di eventi.

Un altro evento di questo tipo è in programma nello stesso luogo domani, sabato 1 maggio. Domenica 2, sempre a Liverpool, 5mila persone assisteranno a un concerto al Sefton Park. Infine, il 15 maggio a Londra, 21.000 persone (pari a un quarto della capacità dell’impianto) potranno assistere alla finale dell’FA Cup allo stadio di Wembley.