SARS-CoV-2, il Regno Unito fa le prove del ritorno alla normalità: a maggio concerto senza mascherine e distanziamento a Liverpool

A seguito degli ottimi risultati della campagna di vaccinazione contro SARS-CoV-2, il Regno Unito ha riaperto molte attività e allentato le restrizioni, permettendo ai britannici di intraprendere la strada verso la normalità dopo oltre un anno di pandemia. Per continuare su questa via, il 2 maggio ci sarà un concerto di prova a cui 5.000 persone potranno assistere senza obbligo di distanziamento e mascherina. Requisito indispensabile un test negativo al Covid.

L’evento, che fa parte di una serie di iniziative pilota decise dal governo, avra’ luogo a Sefton Park, a Liverpool. Dopo il concerto, bisognera’ effettuare un altro test e fornire i propri contatti al servizio sanitario nazionale, per poter essere raggiunti nel caso altri spettatori dovessero poi risultare positivi al virus. Ancora non e’ noto chi si esibira’ al concerto.

Per il segretario alla cultura Oliver Dowden, “siamo un passo avanti verso un’estate di eventi dal vivo, ora che il nostro programma di riaperture guidato dalla scienza e’ in corso“. Stasera, inoltre, al Wembley Stadium di Londra, 4.000 persone saranno sugli spalti per assistere alla semifinale della Fa Cup di calcio tra Leicester City e Southampton.