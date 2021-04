SARS-CoV-2, San Marino riparte: lunedì riaprono i ristoranti, poi palestre, cinema e teatri. Stop graduale del coprifuoco

San Marino riparte. Il nuovo decreto del Governo rimarra’ in vigore fino al primo maggio e introduce anche una serie di misure graduali per allentare le restrizioni alla mobilita’ interna e alle attivita’ commerciali dovute alla pandemia da SARS-CoV-2. Si inizierà con uno stop graduale del coprifuoco, che passerà prima alle 22 e poi tra una settimana a mezzanotte, per poi cessare completamente dal 26 aprile. Nella stessa data, riapriranno cinema e teatri, mentre i ristoranti saranno aperti anche a cena già domani, lunedì 12 aprile. Sempre da domani, i centri commerciali potranno rimanere aperti anche nel weekend. Da lunedì anche le scuole saranno aperte al 100% in presenza mentre dal 19 aprile riapriranno anche le palestre.

San Marino sta correndo sui vaccini forte dell’ultima fornitura ricevuta di Sputnik da 37mila dosi e lunedi’ potranno prenotarsi tutti i maggiorenni senza differenziazione di fasce di eta’. L’Istituto per la sicurezza sociale prevede che entro maggio i sammarinesi avranno ricevuto entrambe le iniezioni e quindi saranno immunizzati completamente.