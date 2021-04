SARS-CoV-2: ulteriore calo dell’incidenza, l’RT nazionale scende a 0.98

L’indice Rt medio nazionale è pari a 0.98, in calo rispetto a 1.08 della scorsa settimana: è quanto sarebbe emerso dalla Cabina di regia Istituto superiore di sanità-Ministero della Salute su COVID-19, che si è appena conclusa.

Questa settimana continua la diminuzione dell’incidenza di COVID-19 in Italia rispetto alla settimana precedente con 232,7 nuovi casi per 100mila abitanti. Nella settimana dal 22 marzo al 28 erano 240,3 per 100mila abitanti, secondo i dati del flusso dell’Istituto superiore di sanità.

“L’incidenza comunque resta elevata e ancora lontana dai livelli (50 per 100mila abitanti) che permetterebbero il completo ripristino sull’intero territorio nazionale dell’identificazione dei casi e del tracciamento dei loro contatti“, si legge in una nota dell’Istituto superiore di sanità che riporta i dati principali del monitoraggio della cabina di regia su COVID-19.