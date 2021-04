SARS-CoV-2, il vaccino Johnson&Johnson efficace già dopo 7 giorni: funziona contro le varianti

Il vaccino monodose contro SARS-Cov-2 sviluppato dalla Johnson&Johnson funziona contro le varianti, sia quella brasiliana che quella sudafricana, e la sua efficacia per una buona immunizzazione e’ riscontrabile gia’ dopo 7 giorni dalla somministrazione. E’ quanto riportano i dati di Fase 3, pubblicati sul New England Journal of Medicine.

Il Gruppo farmaceutico ricorda che in attesa di ulteriori indicazioni in occasione della riunione del 23 aprile del Comitato consultivo sulle pratiche di immunizzazione (ACIP) del CDC, Johnson&Johnson supporta fermamente una maggiore conoscenza dei segni e dei sintomi di questo evento estremamente raro, per garantire una diagnosi corretta, un trattamento appropriato e una rapida segnalazione da parte degli operatori sanitari. L’Azienda – conclude la nota – rimane fiduciosa nel profilo di rischio-beneficio positivo del proprio vaccino contro il COVID-19.

Si e’ osservato – si legge in una nota – che il vaccino e’ efficace contro le varianti emergenti che destano preoccupazione e che includono la variante B.1.351 (20H/501Y.V2), che e’ stata identificata nel 95% dei casi di Covid-19 in Sudafrica, e la variante del ceppo P2, che e’ stata identificata nel 69% dei casi di COVID-19 in Brasile. In Sudafrica, l’efficacia del vaccino e’ stata mantenuta al 64% contro le forme da moderate a gravi/critiche della malattia e all’81,7% contro le forme gravi/critiche al giorno 28 dopo la vaccinazione. L’efficacia e’ stata mantenuta anche nei partecipanti in Brasile, con il 68,1% di efficacia contro le forme da moderate a gravi/critiche della malattia e l’87,6% contro le forme gravi/critiche.

“I nostri dati dimostrano che, con una singola somministrazione, il nostro vaccino offre un alto livello di attivita’ su tutte le varianti nelle regioni studiate”, ha dichiarato Mathai Mammen, M.D., Ph.D., Global Head, Janssen Research & Development, Johnson & Johnson. “Crediamo che questi dati supportino il ruolo importante che il nostro vaccino contro il Covid-19 puo’ svolgere per aiutare ad affrontare la pandemia globale che continua a minacciare le persone e i sistemi sanitari di tutto il mondo”.

I dati dello studio – prosegue la nota – indicano anche l’inizio dell’efficacia 7 giorni dopo la vaccinazione, la prevenzione dell’ospedalizzazione e della morte. Il vaccino e’ stato efficace all’85% contro le forme gravi/critiche della malattia. La protezione e’ stata generalmente trasversale tra le etnie e i gruppi di eta’, compresi gli adulti sopra i 60 anni e quelli con e senza comorbidita’. L’efficacia e’ iniziata in modo evidente sette giorni dopo la vaccinazione per le forme gravi/critiche della malattia e 14 giorni dopo la vaccinazione per le forme da moderate a gravi/critiche. L’efficacia del vaccino ha continuato ad aumentare circa otto settimane dopo la vaccinazione, che e’ la durata media del follow-up richiesto dalla Food and Drug Administration (FDA) degli Stati Uniti. I dati aggiuntivi raccolti dopo l’annuncio dei risultati 2 non hanno evidenziato riscontro di un calo della protezione nel tempo.