Scia per decine di km per evitare la quarantena anti-Covid: soccorso e denunciato

E’ finito male il tentativo di un norvegese di rientrare con gli sci dalla Svezia e aggirare le norme che impongono la quarantena per chi torna dall’estero: sabato scorso il 50enne ha passato il confine sugli sci, con l’intenzione di percorrere un totale di 40 km per tornare a prendere dei documenti e rientrare in Svezia di nascosto. Dopo 25 km però si è trovato in difficoltà e ha dovuto chiamare i soccorsi.

“Voleva rientrare in Norvegia per quei documenti, e poi tornare in Svezia dove ha un progetto in corso. Ma per evitare la quarantena ha deciso di attraversare il confine passando dalle montagne. In totale avrebbe dovuto percorrere circa 40 chilometri“, ha spiegato Trond Helge Ronning dell’organizzazione di soccorso Norske Folkehjelp.

Sorpreso dal maltempo, è stato aiutato in un primo momento da un pastore di renne e da alcuni pescatori, in attesa dei soccorritori: i paramedici lo hanno consegnato alla polizia per aver violato le norme sanitarie contro l’epidemia di Covid-19.