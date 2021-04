Sciame sismico nei Campi Flegrei: scosse di terremoto nella notte nell’area di Pozzuoli

Uno sciame sismico è stato registrato nella notte nell’area dei Campi Flegrei. L’Osservatorio Vesuviano ha comunicato all’Amministrazione comunale di Pozzuoli che alle 04:08 la rete sismica ha registrato una scossa di magnitudo 1.9 localizzata alla profondità di 2,1 km nell’area di Pisciarelli–via Antiniana. L’evento è stato seguito da uno sciame sismico con eventi di magnitudo inferiore a 1, tutti localizzati nella stessa area.

Alcuni eventi potrebbero essere stati accompagnati da boati avvertiti dagli abitanti dell’area prossima all’epicentro.

In considerazione della vicinanza degli eventi sismici all’area idrotermale di Pisciarelli, l’Amministrazione comunale di Pozzuoli sottolinea alla cittadinanza “il divieto di avvicinarsi alle aree di emissione di fluidi di per il pericolo di emissioni di fango ad alta temperatura” e ricorda alla popolazione che “dal 2012 il Dipartimento nazionale di Protezione civile ha elevato il livello di allerta vulcanica dei Campi Flegrei da verde (base) a gialla (attenzione)” e che “l’innalzamento del livello di allerta ha comportato il rafforzamento del monitoraggio scientifico e delle attività di pianificazione e prevenzione. L’Amministrazione Comunale, insieme alla Protezione Civile del Comune di Pozzuoli, segue da vicino l’evolversi dello sciame sismico e fornirà successivi aggiornamenti fino a conclusione del fenomeno in atto“.