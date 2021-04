Dallo scioglimento dei ghiacci artici emerge Poseidon 2M39: la Russia sta sviluppando una ‘super arma’ in grado di creare tsunami radioattivi

La Russia sta accumulando una potenza militare senza precedenti nell’Artico e sta testando le sue nuove armi in una regione dove il ghiaccio scarseggia a causa dell’emergenza climatica, nel tentativo di proteggere la sua costa settentrionale e aprire una rotta di spedizione chiave dall’Asia all’Europa.

Esperti di armi e funzionari occidentali hanno espresso particolare preoccupazione per quella che è stata definita una “super arma” russa, il siluro Poseidon 2M39. Lo sviluppo del siluro si sta muovendo rapidamente con il presidente russo Vladimir Putin che richiede un aggiornamento su una “fase chiave” dei test che si stanno svolgendo da febbraio dal suo ministro della Difesa Sergei Shoigu. Ulteriori test sono programmati quest’anno, come hanno riferito gli stessi media russi.

Un drone a siluro nucleare si insinua lungo il fondo dell’oceano, scivolando sotto le difese missilistiche costiere ed esplodendo con effetti catastrofici vicino a New York. Un vasto muro d’acqua si alza dal mare, squarcia la città, cancellando tutto sulla sua scia e lasciando l’area inondata di radioattività tossica. Quando aveva svelato i piani per il suo ultimo ‘sogno’ militare alcuni anni fa, tutti pensavano che Vladimir Putin stesse bluffando. Capace di devastare un enorme tratto di costa con una testata multi-megatone, il siluro Poseidon 2M39 potrebbe innescare una catena di tsunami radioattivi mortali in grado di abbattersi su paesi e città lasciandoli inabitabili per decenni.

I funzionari e gli esperti della difesa statunitensi l’avevano liquidata come una fantasia, ma ora la triste verità è emersa dallo scioglimento dei ghiacci artici: la Russia sta davvero sviluppando il Poseidon, spaventando l’Occidente. Almeno tre sottomarini adattati per trasportare gli enormi siluri sono già in fase di sperimentazione nell’Artico, dove il regime di Putin sta da tempo incrementando la propria presenza militare. La regione una volta era ghiacciata e non navigabile, ma il ghiaccio si sta sciogliendo ed è diventato fondamentale per il piano economico della Russia aprire e controllare una rotta marittima settentrionale dall’Europa all’Asia. La graduale scomparsa della barriera di ghiaccio ha anche messo in luce la vulnerabilità militare del confine settentrionale della Russia, un tempo impenetrabile.

Putin vuole che il 2M39 venga dispiegato nell’Artico entro l’estate del 2022 e, secondo i resoconti dei media russi, ha chiesto al suo ministero della Difesa di tenerlo strettamente informato sui test iniziati a febbraio e che continueranno quest’anno. L’esistenza di proposte per il 2M39 è stata rivelata per la prima volta, secondo quanto riferito di proposito, da un generale russo nel 2015 che è stato fotografato mentre chiacchierava con Putin spiegandogli i piani per la presunta arma top-secret. Tre anni dopo, Putin ha annunciato che la Russia stava sviluppando il siluro, mostrando immagini animate nelle quali testate nucleari cadevano sugli Stati Uniti.

Mentre gli scettici hanno liquidato il Poseidon come una sorta di specchietto per le allodole, volto a mettere in crisi l’Occidente, alcuni esperti della difesa hanno insistito sul fatto che c’erano troppe prove che questo progetto fosse mortalmente serio. Hanno indicato come prova il fatto che Mosca stava modificando in modo costoso i sottomarini, adattando grandi porte di hangar sottomarini invece dei tradizionali tubi lanciasiluri, in modo che fossero in grado di lanciare missili enormi.

Pochi ora credono che Poseidon sia una leggenda, sebbene le precise capacità e fattibilità di un tale mega-siluro rimangano oggetto di intenso dibattito. Nel 2019, un video apparentemente innocuo è stato pubblicato su YouTube di una nave da ricerca oceanografica russa che stava completando le prove in mare vicino all’Artico. Esperti militari attenti hanno avvistato sul suo ponte un siluro Poseidon, suggerendo che l’arma fosse progettata per essere lanciata dal fondo del mare – sul quale poteva essere calata dal lato della nave – così come da un sottomarino. Quell’eventualità, che evita la possibilità che il sottomarino venga localizzato e distrutto prima che il siluro possa essere lanciato, sarebbe certamente possibile. E poiché ha una propria centrale elettrica a bordo – in effetti, che si comporta come un drone sottomarino – la portata del siluro è praticamente illimitata, anche se alcuni l’hanno stimata a 10.000 chilometri (6.200 miglia).

Quello che si sa con certezza è che il Poseidon è il più grande siluro mai costruito. Più di 6 piedi di diametro e 65 piedi di lunghezza, l’arma telecomandata è 30 volte la dimensione di un siluro pesante standard e si stima che pesa 100 tonnellate. È sia dotato di armi nucleari che di energia nucleare. Rispetto ai missili balistici intercontinentali, è probabile che sia relativamente lento, richiedendo ore per raggiungere un obiettivo. Ma è la rilevabilità, o la sua mancanza, la chiave del terrificante potenziale di quest’arma. Ha il vantaggio di essere completamente invisibile poiché abbraccia il fondo del mare per superare le difese missilistiche. Fonti russe hanno descritto il siluro come praticamente inarrestabile.

E quando raggiunge il suo obiettivo, si pone la questione del suo potenziale di polverizzazione della città. Lo scorso novembre, Christopher A. Ford, l’allora sottosegretario di Stato americano per la sicurezza internazionale e la non proliferazione, ha descritto il Poseidon come progettato per “inondare le città costiere degli Stati Uniti con tsunami radioattivi”. Il fenomeno scientifico delle onde giganti che si infrangono mentre si è ancora in mare aperto, noto come effetto Van Dorn, è ben noto e l’idea di un siluro nucleare gigante in grado di creare tali onde è stata studiata dagli Stati Uniti già durante la Guerra Fredda. Tuttavia, gli studi della Marina degli Stati Uniti negli anni ’50 e ’60 hanno concluso che la maggior parte dell’energia di una megaonda viene dissipata quando si rompe sulla piattaforma continentale prima di raggiungere la riva, quindi erano considerate armi tutt’altro che ideali.

Secondo TASS, l’agenzia di stampa russa controllata dallo stato, l’esercito del paese afferma che il siluro sarà armato con una testata da due megatoni, ovvero 133 volte la potenza della bomba sganciata su Hiroshima ancora devastante ma, affermano alcuni esperti, improbabile che sia abbastanza forte da creare uno tsunami al largo. Mentre le affermazioni russe su Poseidon cambiano continuamente, i capi della difesa occidentale ammettono di essere profondamente preoccupati per tutto ciò che può causare un attacco nucleare senza nemmeno essere individuati dai loro sistemi di difesa missilistica.

Il vice ammiraglio Nils Andreas Stensones, che come capo dell’intelligence norvegese è attento alle mosse russe nell’Artico, ha detto minacciosamente alla CNN che Poseidon era “mirato a obiettivi … e ha un’influenza ben oltre la regione in cui lo testano attualmente”.

Fonti del governo degli Stati Uniti, che affermano di monitorare gli sviluppi in quella zona “molto da vicino“, avvertono che il controllo russo dell’Artico gli consentirebbe di estendere il suo potere nell’Atlantico settentrionale – e questo sarebbe uno sviluppo profondamente allarmante per il Regno Unito. È stato riferito che la Russia prevede di equipaggiare la sua flotta settentrionale con 30 siluri Poseidon. Nessuno è rassicurato dall’insistenza del paese sul fatto che i suoi progetti nell’Artico siano pacifici. Sta riponendo le sue speranze economiche nell’apertura della regione alla navigazione e sta già chiedendo che le petroliere che attraversano l’area ottengano il permesso russo e utilizzino piloti russi.

Nel frattempo, gli analisti della difesa affermano che i sottomarini sono l’unico vero strumento in cui il Cremlino ha qualche speranza di livellare il campo di gioco con un gli USA, militarmente superiori. Ora che il dubbio che Poseidon esista diventa quasi una certezza, gli esperti prevedono che sarà usato per “spaventare” l’Occidente e probabilmente sarà usato come merce di scambio nei colloqui sul controllo degli armamenti.

Con la Russia che sta già testando i sottomarini che potrebbero trasportare Poseidone, e dato il triste curriculum di Mosca quando si tratta di incidenti militari, anche gli esperti ambientali temono una terribile contaminazione nucleare del mare quando viene testato il siluro.