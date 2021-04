Scuola: Associazione presidi, ‘rispettoso silenzio su vicenda Boda’

Roma, 15 apr. (Adnkronos) – “Tutta l’Anp, attonita per quanto accaduto, esprime la propria affettuosa vicinanza alla Dottoressa Boda e alla sua famiglia. Le vicende che stanno interessando il Capo Dipartimento ci impongono un rispettoso silenzio e un necessario passo indietro rispetto a considerazioni e giudizi di ogni genere. In queste ore riteniamo prioritario augurarci che le condizioni di salute della Dottoressa Boda migliorino e che possa, presto, ritrovarsi con i suoi cari. Rinnoviamo la nostra fiducia nel lavoro della magistratura”. E’ quanto si legge in una nota dell’Associazione nazionale presidi sulle vicende che coinvolgono la dirigente del Miur.