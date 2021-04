Senato: Ciriani, ‘nessuno meglio di Segre per guidare commissione contro odio’

Roma,15 apr. (Adnkronos) – “Fratelli d’Italia ha partecipato oggi alla prima riunione della Commissione straordinaria per il contrasto dei fenomeni di intolleranza, razzismo, antisemitismo e istigazione all’odio contribuendo con il suo voto ad eleggere a presidente la senatrice a vita Liliana Segre. Riteniamo che non potesse essere individuata persona migliore per guidare questo organismo alla luce della sua storia personale, che deve essere per tutti monito e punto di riferimento. Fratelli d’Italia nel rinnovare la sua ferma condanna verso tutti quegli atti di intolleranza, razzismo, antisemitismo ed odio, assicura che darà il suo pieno contributo ai lavori della Commissione”. Lo afferma il capogruppo di Fratelli d’Italia al Senato, Luca Ciriani, componente della Commissione stessa.