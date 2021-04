Sentinel-2 ci porta in volo su Cape Canaveral: la Space Coast vista dallo Spazio [FOTO]

Il 22 aprile 2021, in occasione della Giornata Mondiale della Terra o Earth Day, è previsto il ritorno di Thomas Pesquet sulla Stazione Spaziale Internazionale per la sua seconda missione, Alpha. In vista del suo lancio, la missione Copernicus Sentinel-2 ci porta su Cape Canaveral, Stati Uniti d’America, sopra un’area nota come Space Coast.

Cape Canaveral è un promontorio e una città nella contea di Brevard, nella Florida centro-orientale. Procedendo da est verso ovest, il Capo è separato dalla terraferma dal fiume Banana, dall’isola di Merritt e dal fiume India. L’area del Capo fa parte della regione nota come Space Coast, e ospita il Centro Spaziale Kennedy – che comprende l’infrastruttura di atterraggio dello Space Shuttle, un centro per i visitatori, la Stazione aeronautica Cape Canaveral Air Force Station e un edificio per l’assemblaggio di veicoli spaziali. La piattaforma di lancio Complex 39A, visibile lungo la costa, è il luogo da cui il razzo Saturno V, che trasportava l’Apollo 11, nel 1969 iniziò il suo viaggio verso la Luna con a bordo Neil Armstrong, Michael Collins e Edwin ‘Buzz’ Aldrin. Prima del lancio del programma spaziale, Cape Canaveral era una distesa di arida macchia sabbiosa. Il Capo venne scelto per il lancio dei razzi grazie alla sua vicinanza all’equatore. Poiché la velocità lineare della superficie terrestre è massima verso l’equatore, la posizione a sud del promontorio consente ai razzi di trarne vantaggio lanciando verso est – nella stessa direzione della rotazione terrestre. Il centro spaziale si trova all’interno della Riserva Naturale ‘Merritt Island National Wildlife Refuge’, visibile nella parte superiore dell’immagine, che occupa più di 550 km quadrati di estuari e paludi. Il parco protegge l’habitat di circa 1.000 piante e 500 specie di fauna selvatica, incluse diverse specie a rischio di estinzione. La città di Cape Canaveral sorge appena a sud del centro spaziale e circa 8 km a nord di Cocoa Beach (visibile nella parte inferiore dell’immagine).