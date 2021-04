Sottomarino scomparso in Indonesia, mistero al largo di Bali: avvistata macchia di carburante, nessuna notizia dell’equipaggio

Continuano le ricerche del sottomarino disperso in Indonesia con a bordo 53 persone.

Secondo quanto riferito dal ministro della Difesa australiano Peter Dutton a Sydney Radio 2GB, il sottomarino si troverebbe tra 700 e 800 metri di profondità. “Sembra una terribile tragedia“, ha aggiunto Dutton.

Il sottomarino KRI Nanggala 402 stava partecipando a manovre di addestramento quando non ha risposto a una chiamata: alcuni funzionari hanno segnalato una macchia di carburante vicino alla posizione di partenza della sua ultima immersione.

La Marina indonesiana ha precisato che i contatti con il KRI Nanggala-402 di fabbricazione tedesca si sono persi alle prime ore di ieri quando il sommergibile si trovava 95 km a nord di Bali, impegnato in un’esercitazione. “Sospettiamo che si trovi ad una profondità di 600-700 metri” ha confermato il portavoce della Marina Julius Widjojono, ricordando che il sottomarino è concepito per immergersi a profondità di 250-500 metri, “oltre è pericoloso“. Secondo Widjojono il serbatoio del carburante potrebbe essere stato danneggiato dalla pressione dell’acqua.

Al momento non si hanno notizie dell’equipaggio.

Il KRI Nanggala 402 pesa 1.300 tonnellate ed è stato consegnato a Giacarta nel 1981. E’ un sottomarino d’attacco presente in molte flotte mondiali, tra cui Grecia, India, Argentina e Turchia.