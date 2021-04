Sottomarino sparito a Bali: svanite le speranze di ritrovare vivo l’equipaggio, l’ossigeno è finito. Ritrovati dei detriti [FOTO]

Dopo le tracce rinvenute in mare nei giorni scorsi si sperava di ritrovare il sottomarino scomparso in India e si poter trarre in salvo l’equipaggio, ma oggi le speranze e sembrano svanire: le scorte di ossigeno, utili per 72 ore, saranno ormai finite. Sembrano dunque essere ormai svanite le speranze di salvare i 53 membri dell’equipaggio del sottomarino indonesiano scomparso mercoledì al largo di Bali, del quale si possono vedere le immagini nella gallery scorrevole in alto a corredo dell’articolo. Il sommergibile aveva ossigeno sufficiente solo per tre giorni e le riserve dovrebbero essersi esaurite stanotte, sempre che il sottomarino sia ancora intatto. Nonostante le speranze in un miracolo, una fuoriuscita di carburante individuata nel punto in cui si pensa che il natante si sia inabissato potrebbe essere la spia di possibili danni al serbatoio, una circostanza che ha fatto temere il peggio. Altro motivo di preoccupazione è stato il fatto che il sottomarino potesse finire schiacciato dalla pressione dell’acqua se fosse affondato a una profondità di 700 metri, ben al di sotto di quella per cui era stato costruito.

Ma non basta, perché secondo quanto si apprende da fonti locali, le navi impegnate nella ricerca del sottomarino indonesiano hanno recuperato dei detriti provenienti dal sommergibile. Lo hanno reso noto i militari indonesiani. La notizia annunciata dal portavoce della marina indonesiana lascia presagire danni irreparabili al sottomarino. “Abbiamo scoperto detriti e oggetti nell’area in cui si è immerso l’ultima volta”, ha detto Yudo Margono, aggiungendo che questi provenivano dall’interno del sommergibile.

AGGIORNAMENTO

E’ ufficiale, il sommergibile è affondato

Il sottomarino scomparso al largo della costa di Bali con 53 persone a bordo e’ affondato: lo hanno comunicato le autorita’ indonesiane, dopo avere recuperato oggetti e detriti dall’interno del sommergibile. “Con prove autentiche che si ritiene provengano dal KRI Nanggala, abbiamo cambiato lo status da scomparso a affondato”, ha detto ai giornalisti il portavoce della Marina, aggiungendo che gli oggetti recuperati non possono provenire da un altro natante.